Мусаев о 2:2 с «Химками»: «Не нужно было давать сопернику шансы в концовке. Не хочу говорить ничего на эмоциях. Остается три игры, нужно потратить на них все силы»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги игры с «Химками».

Матч 16-го тура Мир РПЛ завершился ничьей со счетом 2:2. «Быки» опустились на второе место в Мир РПЛ.

– Сложная игра. Погодные условия сыграли роль, соперник играл дисциплинированно. В подготовке были сложности, так как ребята были в сборной. Много выездных игр, тяжело так играть с нашей логистикой.

Ребята хотели побеждать. К сожалению, в концовке не нужно было давать сопернику шансы. Не хочу говорить ничего на эмоциях. Парни отдают все силы. У нас остается три игры, нужно потратить на них все силы. Наши ошибки в том, что пропускаем в быстрых атаках. Сыграли невнимательно.

– Кордоба сыграл в сборной и получил сейчас 90 минут…

– Он наш лидер. Он неплохо играл, были моменты. Оставили [его на поле], потому что он опасен и в любой момент может забить, – сказал Мусаев .