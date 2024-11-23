Мусаев о 2:2 с «Химками»: «Не нужно было давать сопернику шансы в концовке. Не хочу говорить ничего на эмоциях. Остается три игры, нужно потратить на них все силы»
Матч 16-го тура Мир РПЛ завершился ничьей со счетом 2:2. «Быки» опустились на второе место в Мир РПЛ.
– Сложная игра. Погодные условия сыграли роль, соперник играл дисциплинированно. В подготовке были сложности, так как ребята были в сборной. Много выездных игр, тяжело так играть с нашей логистикой.
Ребята хотели побеждать. К сожалению, в концовке не нужно было давать сопернику шансы. Не хочу говорить ничего на эмоциях. Парни отдают все силы. У нас остается три игры, нужно потратить на них все силы. Наши ошибки в том, что пропускаем в быстрых атаках. Сыграли невнимательно.
– Кордоба сыграл в сборной и получил сейчас 90 минут…
– Он наш лидер. Он неплохо играл, были моменты. Оставили [его на поле], потому что он опасен и в любой момент может забить, – сказал Мусаев.
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