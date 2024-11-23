Николич после 1:2 с «Ростовом»: «Очень плохой результат. Нам надо много работать над психологией. Единственный человек, который виноват, – я»

Марко Николич высказался после поражения ЦСКА от «Ростова» (1:2).

– Очень плохой результат, мы все расстроены. Добавить нечего. Спасибо нашим болельщикам, кто пришел в такую погоду.

По игре первый тайм был отличный, нужно было забивать второй гол и реализовывать свои моменты. Во втором тайме ничего страшного у нас не было.

Мне непонятно, зачем мы торопимся, когда владеем мячом, а «Ростов» садится низко и не играет агрессивно. Потом было почти два автогола, два отскока.

Нам надо много работать над психологией. Я знаю, как это делать в будущем. Единственный человек, который виноват в таком, – это я.

– Почему так поздно сделали замену во втором тайме, когда «Ростов» перехватил преимущество?

– Не согласен, что во втором тайме игра полностью была в пользу «Ростова ». Они начали выигрывать борьбу и единоборства, я видел в этом их преимущество.

У нас были почти все лидеры на поле, мне хотелось посмотреть на них. Мне больше нравится выиграть матч и понять, кто мы, чем сыграть вничью и у меня остались бы вопросы, – сказал главный тренер ЦСКА .