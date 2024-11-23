«Яшина гнобили, Лев ужасно переживал. В СССР в 30 лет заставляли уходить из футбола. Ему написали в аттестации: «За потерю прыгучести». Пономарев об отчислении вратаря из «Динамо»

Владимир Пономарев заявил, что Льва Яшина гнобили в «Динамо».

Последний официальный матч советский вратарь провел в августе 1970-го в 41 год. Он отыграл всю карьеру за бело-голубых.

«В советское время уже в 30 лет начинали придираться по всяким поводам и пустякам, заставляли заканчивать карьеру и уходить из футбола. Никто не играл, кроме Яшина. Да и то – Яшина уволили.

Ему написали в аттестации: «За потерю прыгучести». Я сам это видел. И все, чтобы отчислить из «Динамо ». Там его гнобили потом, страшное дело. Он переживал ужасно.

Наверное, у Яшина обида была, но что сделать. Но раньше так футболистов изгоняли. Ужас, что творилось. Потом только вспомнили, кто он такой. В итоге из-за этого и отчислили.

Причина ведь должна быть обязательно. Причину нашли», – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев .

«Яшин – Пеле среди вратарей. Месси, Роналду и другие не смогут приблизиться к бразильцу, как и голкиперы ко Льву». Кавазашвили о легенде «Динамо»