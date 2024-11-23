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Карпин про 2:1 с ЦСКА: «Первый тайм на троечку, второй – на четверочку. Многие вещи можно было делать лучше»

Валерий Карпин отметил, что «Ростов» провел не лучший матч против ЦСКА (2:1).

– Первый тайм оценю на троечку, второй – на четверочку. Многие вещи можно было делать лучше.

– В конце первого тайма вы заругались на вашего игрока. Что это было?

– Не помню. Надо было играть лучше, но больших проблем не было.

В первом тайме надо было улучшить игру с мячом, мяч ходил медленно, и ЦСКА успевал перекрывать зоны в нашей атаке.

В перерыве внесли коррективы, когда мы владели мячом. Стали более интенсивно вступать в отбор, провели много времени на чужой половине поля, владели мячом, – сказал главный тренер «Ростова».

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
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