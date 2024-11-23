Бартон о штрафе Макгрегора за сексуализированное насилие: «Похоже на политический заказ, чтобы помешать ему баллотироваться в президенты Ирландии. Странная ситуация»

Джоуи Бартон высказался об обвинениях Конора Макгрегора в насилии.

Ранее ирландского бойца ММА признали виновным в сексуализированном насилии в отношении женщины, которое произошло в 2018 году в Дублине. Заявительница утверждала, что Конор прижал ее к кровати, придушил, избил и изнасиловал.

Гражданский суд принял доводы стороны обвинения и приговорил Макгрегора к выплате денежного штрафа в размере 248 тысяч евро.

«Для уголовного преследования оказалось недостаточно улик. У каждой истории есть две стороны.

Это похоже на политический заказ, чтобы помешать ему баллотироваться в президенты или использовать свое влияние в политике. Помню, как он критиковал ирландский политический ландшафт, и я думал: «Они попытаются уничтожить его».

Если полиция решила не выдвигать уголовные обвинения, они должны были получить доказательства или их отсутствие и закрыть дело.

Очень странная и ужасная ситуация для всех вовлеченных», – написал бывший футболист «Манчестер Сити», «Ньюкасла» и других клубов Джоуи Бартон .

Бартон о британском правительстве: «Если они начнут Третью мировую войну с Россией, я буду отказником. Непонятно, зачем мы вмешиваемся. У нас самих проблем предостаточно»