Бартон о штрафе Макгрегора за сексуализированное насилие: «Похоже на политический заказ, чтобы помешать ему баллотироваться в президенты Ирландии. Странная ситуация»
Ранее ирландского бойца ММА признали виновным в сексуализированном насилии в отношении женщины, которое произошло в 2018 году в Дублине. Заявительница утверждала, что Конор прижал ее к кровати, придушил, избил и изнасиловал.
Гражданский суд принял доводы стороны обвинения и приговорил Макгрегора к выплате денежного штрафа в размере 248 тысяч евро.
«Для уголовного преследования оказалось недостаточно улик. У каждой истории есть две стороны.
Это похоже на политический заказ, чтобы помешать ему баллотироваться в президенты или использовать свое влияние в политике. Помню, как он критиковал ирландский политический ландшафт, и я думал: «Они попытаются уничтожить его».
Если полиция решила не выдвигать уголовные обвинения, они должны были получить доказательства или их отсутствие и закрыть дело.
Очень странная и ужасная ситуация для всех вовлеченных», – написал бывший футболист «Манчестер Сити», «Ньюкасла» и других клубов Джоуи Бартон.
Бартон о британском правительстве: «Если они начнут Третью мировую войну с Россией, я буду отказником. Непонятно, зачем мы вмешиваемся. У нас самих проблем предостаточно»
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