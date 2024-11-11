Джоуи Бартон отреагировал на твит Дмитрия Медведева.

Дональд Трамп ранее выиграл президентские выборы в США.

Зампредседателя Совета безопасности России написал : «На самом деле смешно смотреть на перепуганные лица европейских дворняжек, которые раньше называли Трампа российским агентом, а теперь мараются, стремясь целовать сапоги своего нового хозяина».

«Хорошее замечание», – прокомментировал твит бывший полузащитник «Манчестер Сити».