«Хорошее замечание». Бартон оценил твит Медведева про Трампа и «европейских дворняжек», стремящихся «целовать сапоги нового хозяина»
Джоуи Бартон отреагировал на твит Дмитрия Медведева.
Дональд Трамп ранее выиграл президентские выборы в США.
Зампредседателя Совета безопасности России написал: «На самом деле смешно смотреть на перепуганные лица европейских дворняжек, которые раньше называли Трампа российским агентом, а теперь мараются, стремясь целовать сапоги своего нового хозяина».
«Хорошее замечание», – прокомментировал твит бывший полузащитник «Манчестер Сити».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер Джоуи Бартона
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