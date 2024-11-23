Варди пил Red Bull перед выходом на поле против «Челси»
Джейми Варди пил Red Bull перед выходом на поле против «Челси».
Случилось это в подтрибунном помещении перед матчем АПЛ.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи 12-го тура.
Фото: кадр из трансляции V Sport 2 Suomi
Варди обожает водку со cкитлс, а еще портвейн, энергетик и двойной эспрессо − и все это перед матчем
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