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Варди пил Red Bull перед выходом на поле против «Челси»

Джейми Варди пил Red Bull перед выходом на поле против «Челси».

Случилось это в подтрибунном помещении перед матчем АПЛ

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи 12-го тура.

Фото: кадр из трансляции V Sport 2 Suomi

Варди обожает водку со cкитлс, а еще портвейн, энергетик и двойной эспрессо − и все это перед матчем 

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
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