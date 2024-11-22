Новый метод лечения травм «крестов» может ускорить восстановление до 5-7 месяцев. Он предполагает иммобилизацию колена с помощью шины вместо операции

В Барселоне исследуется новый подход к лечению травм «крестов».

Общепринятым способом лечения травмы крестообразной связки колена является хирургическое вмешательство и период восстановления, который обычно длится от 9 до 12 месяцев.

Как пишет Football Espana со ссылкой на Relevo, австралийский доктор Том Кросс с 2014 года применяет новый метод, которым он уже вылечил более 800 пациентов. Вместо операции его подход к лечению предполагает иммобилизацию колена с помощью шины, позволяя связкам восстановиться самостоятельно.

Данный способ показал обнадеживающие результаты: некоторые пациенты восстанавливаются за 5-7 месяцев. Избежание хирургического вмешательства является весомым преимуществом.

Этот метод испытывается на игроке «Эспаньола » Жоане Пуче, который порвал «кресты» в январе, а затем в июле снова получил ту же травму.

«Я уже мучился от одной мысли о том, что снова придется ложиться на операцию, но доктор предложил редкий метод: он ввел мне факторы роста, наложил шину, фиксирующую ногу под углом 90 градусов, и сказал, что мне нужно будет месяц держать ногу в неподвижном состоянии.

Это сработало: связка срослась, я уже бегаю, а через полтора месяца смогу вернуться на поле», – сказал Пуч.

Клубный врач «Барселоны» Рамон Кугат находится в контакте с доктором Кроссом. Его команда внимательно следит за результатами и оценивает, подходит ли метод для спортсменов. Они признают, что если метод окажется жизнеспособным решением, он может изменить подход к лечению подобным травм в будущем, к тому же с дополнительным бонусом является снижение риска артрита и исключение необходимости инвазивного вмешательства.