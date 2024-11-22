  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Новый метод лечения травм «крестов» может ускорить восстановление до 5-7 месяцев. Он предполагает иммобилизацию колена с помощью шины вместо операции
10

Новый метод лечения травм «крестов» может ускорить восстановление до 5-7 месяцев. Он предполагает иммобилизацию колена с помощью шины вместо операции

В Барселоне исследуется новый подход к лечению травм «крестов».

Общепринятым способом лечения травмы крестообразной связки колена является хирургическое вмешательство и период восстановления, который обычно длится от 9 до 12 месяцев.

Как пишет Football Espana со ссылкой на Relevo, австралийский доктор Том Кросс с 2014 года применяет новый метод, которым он уже вылечил более 800 пациентов. Вместо операции его подход к лечению предполагает иммобилизацию колена с помощью шины, позволяя связкам восстановиться самостоятельно.

Данный способ показал обнадеживающие результаты: некоторые пациенты восстанавливаются за 5-7 месяцев. Избежание хирургического вмешательства является весомым преимуществом.

Этот метод испытывается на игроке «Эспаньола» Жоане Пуче, который порвал «кресты» в январе, а затем в июле снова получил ту же травму.

«Я уже мучился от одной мысли о том, что снова придется ложиться на операцию, но доктор предложил редкий метод: он ввел мне факторы роста, наложил шину, фиксирующую ногу под углом 90 градусов, и сказал, что мне нужно будет месяц держать ногу в неподвижном состоянии.

Это сработало: связка срослась, я уже бегаю, а через полтора месяца смогу вернуться на поле», – сказал Пуч.

Клубный врач «Барселоны» Рамон Кугат находится в контакте с доктором Кроссом. Его команда внимательно следит за результатами и оценивает, подходит ли метод для спортсменов. Они признают, что если метод окажется жизнеспособным решением, он может изменить подход к лечению подобным травм в будущем, к тому же с дополнительным бонусом является снижение риска артрита и исключение необходимости инвазивного вмешательства.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Espana
logoЗдоровье
logoБарселона
logoЛа Лига
logoМанчестер Сити
logoЭспаньол
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoтравмы
Жоан Пуч
logoАтлетико
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тэйвс прошел панчакарму – «курс аюрведической детоксикации»: «Я искал способ излечить проблемы с иммунной системой, которые заставили меня уйти из хоккея. Сейчас все идет как надо»
8вчера, 18:12
У Риса Джеймса снова проблемы с задней поверхностью бедра. Капитан «Челси» не сыграет с «Лестером»
15вчера, 16:19
Все, что нужно знать о протеиновых батончиках: как выбрать, кому нельзя, можно ли перекусывать ими каждый день
вчера, 08:05Здоровье
Евсеев о нападении: «Шли в гостиницу большой группой, услышали: «Дайте закурить». Сказал, что не курим, но люди были агрессивны – у одного нож, у другого баллончик. 18 ноября – мой второй день рождения»
2320 ноября, 20:38
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Хотите улучшать продукт и делать жизнь пользователей лучше? Станьте первым UX-исследователем в истории Спортса’’!
5 минут назадВакансия
Карпин о Черданцеве: «Некомпетентные люди начинают делиться вкусовщиной – 8-9 лет назад я говорил им о том же прямо в лицо. Смотреть футбол и видеть его – разные вещи»
3618 минут назад
Ховард о сборной США: «Ощущали ненависть к американцам на выездах. Фанаты соперников скандировали «Усама бен Ладен», освистывали гимн, но это лишь сплачивало нас»
2133 минуты назад
Родри о возможном предложении от «Реала»: «Когда лучший и самый успешный клуб в истории звонит тебе – это большая честь. Стоит обратить внимание»
5852 минуты назад
Карпин о тренерской мечте: «Чтобы Россию вернули к официальным соревнованиям»
11сегодня, 08:04
Чемпионат России. «Рубин» против «Акрона», «Спартак» сыграет с «Локомотивом» в субботу
32сегодня, 07:50
Акинфеев о том, почему не играл в Европе: «Мой агент – Гинер. Больше ко мне никогда в жизни никто не обращался» 
40сегодня, 07:47
«На футболе я расцветаю». Он ездит по 70 км на коляске ради любимого ЦСКА
сегодня, 07:00Спецпроект
Карпин об отношении к европейскому футболу в России: «Поменялся менталитет: люди думают, что «там» фантастика, а у нас все плохо. В 90-х никто ни перед кем не преклонялся»
75сегодня, 06:55
«Интер» готов подписать Мерета летом, если вратарь не продлит контракт с «Наполи»
8сегодня, 06:52
Ко всем новостям
Последние новости
«Милан» поддержал Фонсеку, и теперь Леау – совершенно другой футболист. Посмотрите на его игру против «Реала», «Кальяри», за Португалию». Директор клуба о Рафаэле
112 минут назад
«Краснодар» возмужал. Хорошо поставлена игра, перестали пропускать. Начинают прессинговать на чужой половине». Колыванов о лидерстве «быков» в РПЛ
2сегодня, 07:59
Тюкавин о сборной России в 2024-м: «Матч с Сербией хороший был. Я так понял, мы весь год на ноль провели – все хорошо. В 2025-м хотел бы сыграть с Бразилией»
1сегодня, 07:55
Карпин назвал преимущества «Ростова» перед «Спартаком»: «Обстановка в команде и в клубе, люди. Это большая семья»
5сегодня, 07:40
Мхитарян об «Интере»: «Много пропускаем и не лучшим образом реализуем моменты. Работаем, чтобы вернуться на уровень прошлого сезона» 
2сегодня, 07:35
Газизов о «Спартаке»: «Я там приобрел знания и навыки. Как проигнорировать такой вызов? Предложение было мощное, все, что произошло потом, – это другое»
3сегодня, 07:25
Пономарев о Батракове: «Рановато мы о нем заговорили, его уже возвели на пьедестал. Напрасно это делаем, еще возомнит о себе многое» 
9сегодня, 07:13
Акинфеев объяснил, почему не общается с журналистами после игр: «Выходишь, а тебе в лицо тычут телефоном – прямо как обезьяне в зоопарке. Закидывают какими-то непонятными провокациями»
7сегодня, 07:10
«ПСЖ» – «Тулуза». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
1сегодня, 06:36
«Монако» – «Брест». Онлайн-трансляция начнется в 21:00
сегодня, 06:26