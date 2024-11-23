РПЛ о снегопаде в Москве и Подмосковье: «При необходимости игры пройдут с контрастными мячами. В случае критического ухудшения регламент позволяет переносить матчи»
«В связи с сильным снегопадом, который прогнозируют в Московском регионе, сотрудники Российской премьер-лиги предпринимают необходимые меры для проведения матчей в установленное время.
Напоминаем, что сегодня запланированы игры ЦСКА – «Ростов» и «Спартак» – «Локомотив», а также «Химки» – «Краснодар».
При необходимости эти матчи пройдут с использованием контрастных мячей. В случае критического ухудшения погодных условий регламент лиги позволяет переносить матчи на резервные даты.
Первая из игр должна пройти на «ВЭБ Арене». На данный момент ситуация спокойная, температура поля – 18 градусов, выпавший на газон снег тает.
Всю необходимую информацию и дальнейший мониторинг ситуации мы будем публиковать на официальных ресурсах лиги», – говорится в заявлении РПЛ.
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