РПЛ о снегопаде в Москве и Подмосковье: «При необходимости игры пройдут с контрастными мячами. В случае критического ухудшения регламент позволяет переносить матчи»  

РПЛ выступила с заявлением о матчах 16-го тура в Москве и Подмосковье.

«В связи с сильным снегопадом, который прогнозируют в Московском регионе, сотрудники Российской премьер-лиги предпринимают необходимые меры для проведения матчей в установленное время.

Напоминаем, что сегодня запланированы игры ЦСКА – «Ростов » и «Спартак » – «Локомотив », а также «Химки» – «Краснодар ».

При необходимости эти матчи пройдут с использованием контрастных мячей. В случае критического ухудшения погодных условий регламент лиги позволяет переносить матчи на резервные даты.

Первая из игр должна пройти на «ВЭБ Арене». На данный момент ситуация спокойная, температура поля – 18 градусов, выпавший на газон снег тает.

Всю необходимую информацию и дальнейший мониторинг ситуации мы будем публиковать на официальных ресурсах лиги», – говорится в заявлении РПЛ.