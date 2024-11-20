Андрей Мостовой о Сантосе в сборной России: «Жду его, но не думаю, что в этом есть огромный смысл. Если он появится, Круговой расстроится, наверное. Дуглас везде его настигнет»
21 октября 2024 года президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство защитнику петербургского «Зенита» Дугласу Сантосу.
– Твой одноклубник Дуглас Сантос получил паспорт РФ. Ждешь его в сборной России?
– Жду, но, честно говоря, не думаю, что для сборной в этом есть огромный смысл. Конечно, если он появится в сборной, будет здорово, я с Дугласом отлично лажу. Правда, наверное, тогда Даня Круговой расстроится (смеется).
– У него все отлично с самоиронией. Подкалывали его на тему того, что конкуренция с Сантосом опять его настигла?
– Я думаю, это и так было понятно, что Дуглас везде его настигнет. Это как Марио Фернандес и Вячеслав Караваев (смеется). А если честно, то не особо верю, что Дугласа вызовут в сборную, – сказал полузащитник «Зенита».
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