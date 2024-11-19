Андрей Мостовой: «Трачу больше 500 000 рублей уже в первый день месяца»

Андрей Мостовой рассказал о своих расходах.

– Следишь за своими расходами? Это больше полумиллиона в месяц?

– Да, больше. Я только в первый день месяца сумму даже больше трачу, чтобы родителям отправить, семье перевести, кредиты оплатить и так далее.

– Занимаешься ли инвестициями? Есть ли мысли о том, как распорядиться капиталом?

– Есть пару небольших бизнесов. Но самое простое – это недвижимость, – сказал полузащитник «Зенита».