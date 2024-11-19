Андрей Мостовой: «Трачу больше 500 000 рублей уже в первый день месяца»
Андрей Мостовой рассказал о своих расходах.
– Следишь за своими расходами? Это больше полумиллиона в месяц?
– Да, больше. Я только в первый день месяца сумму даже больше трачу, чтобы родителям отправить, семье перевести, кредиты оплатить и так далее.
– Занимаешься ли инвестициями? Есть ли мысли о том, как распорядиться капиталом?
– Есть пару небольших бизнесов. Но самое простое – это недвижимость, – сказал полузащитник «Зенита».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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