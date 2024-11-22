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  • Медина о праздновании голов в ворота ЦСКА: «С уважением отношусь к предыдущему клубу. Но я в «Спартаке». Собираюсь праздновать каждый гол в красно-белой футболке»
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Медина о праздновании голов в ворота ЦСКА: «С уважением отношусь к предыдущему клубу. Но я в «Спартаке». Собираюсь праздновать каждый гол в красно-белой футболке»

Хесус Медина высказался на тему празднования голов в ворота ЦСКА.

– Многие футболисты не празднуют голы в ворота своих бывших команд. Но показалось, что ты на поле поддался моменту и даже не задумался об этом. 

– Это футбол. Так что реакцию на забитый мяч можно назвать обычной. Думаю, в тот вечер мне было особенно важно отличиться – не только из-за фактора дерби, но и потому, что я вернулся после травмы. Эмоциональный момент.

С уважением отношусь к своему предыдущему клубу, как уже говорил много раз. Но сейчас я в «Спартаке». Чувствую себя счастливым и собираюсь продолжать праздновать каждый гол в красно-белой футболке. Потому что голы – это самая красивая вещь в футболе, – сказал футболист «Спартака».

Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Спартака»
logoХесус Медина
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logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
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