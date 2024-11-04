Хесус Медина: «В «Спартаке» ты обязан завоевывать титулы и выигрывать матчи. Надо идти от игры к игре, исправлять ошибки и побеждать»

Хесус Медина высказался о задачах «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Нам надо идти от игры к игре, потому что мы часто забегаем вперед. Дальше матчи с «Ростовом» и «Акроном» дома, мы должны сосредоточиться на них.

Я не хочу сказать, что мы не должны думать о титулах. Мы «Спартак». Но важнее исправлять ошибки и побеждать в отдельных матчах. В «Спартаке» ты обязан завоевывать титулы и выигрывать матчи. Будем продолжать работать», – сказал полузащитник красно-белых.

После 14 туров «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 25 очков. Завтра команда Деяна Станковича сыграет с «Ростовом» в Фонбет Кубке России.