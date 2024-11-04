Хесус Медина: «В «Спартаке» ты обязан завоевывать титулы и выигрывать матчи. Надо идти от игры к игре, исправлять ошибки и побеждать»
Хесус Медина высказался о задачах «Спартака» в нынешнем сезоне.
«Нам надо идти от игры к игре, потому что мы часто забегаем вперед. Дальше матчи с «Ростовом» и «Акроном» дома, мы должны сосредоточиться на них.
Я не хочу сказать, что мы не должны думать о титулах. Мы «Спартак». Но важнее исправлять ошибки и побеждать в отдельных матчах. В «Спартаке» ты обязан завоевывать титулы и выигрывать матчи. Будем продолжать работать», – сказал полузащитник красно-белых.
После 14 туров «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 25 очков. Завтра команда Деяна Станковича сыграет с «Ростовом» в Фонбет Кубке России.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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