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Титов о дерби: «Очень печально, что больше обсуждаем драки, судейские ошибки, но не футбол. Хотелось бы говорить о красивых голах»

Егор Титов расстроен характером дискуссий после матча ЦСКА – «Спартак».

Красно-белые обыграли армейцев (2:0) в 14-м туре Мир РПЛ. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

Во втором тайме между игроками команд завязалась потасовка, из-за которой красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов. Уходя с поля, Роша схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля.

«После дерби мы больше обсуждаем эмоции вокруг футбола, драки, судейские ошибки, но никак не футбол. Это очень печально.

Хотелось бы говорить о красивых голах – например, о мяче Медины, который удачно вышел на замену. Многие удивились: зачем Станкович его выпускает, если есть нападающий Николсон? Но Станкович выбрал Медину и не ошибся.

Очень красиво на паузе сыграл Барко – убрал двоих и отдал передачу. Дальше – великолепный и своевременный пас в одно касание Пруцева. А там уже мастер все исполнил. Но мастер в кавычках: все же Медина сегодня не игрок стартового состава», – сказал бывший капитан «Спартака».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
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logoЕгор Титов
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoХесус Медина
logoЭсекиэль Барко
logoЧемпионат.com
logoШамар Николсон
logoДанил Пруцев
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