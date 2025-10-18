Дзюба про 1:0 с «Пари НН»: «Самая важная победа «Акрона» в сезоне. Фарт вернулся за все туры. Повезло во 2-м тайме – две штанги. Гудя много вытащил»
«Акрон» выиграл со счетом 1:0 в матче Мир РПЛ.
– Самая важная победа в сезоне. Самая важная! Фарт за все наши туры вернулся. Повезло во втором тайме, две штанги. Бились, сражались.
Ну и Гудя (Виталий Гудиев – Спортс’‘) – молодец, на последнем рубеже много вытащил. Абсолютно правильно его признали лучшим игроком. Очень важная победа. Лучший момент для нашей команды! Надо дальше продолжать.
– Хотел реабилитироваться за прошлый матч?
– Реабилитироваться за счет того, чтобы выиграть.
Если команда побеждает – значит, правильно все делаем. Мы все вместе выигрываем и все вместе проигрываем. Забей я три, но сыграли бы 3:3, ничего бы не было.
Очень классно, что Лончар вышел и забил. Это и есть команда, когда люди с замены выходят и помогают, – сказал нападающий «Акрона» Артем Дзюба.