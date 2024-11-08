Хесус Медина: «Спартак» на правильном пути. Мы нашли свою игру»

Хесус Медина считает, что «Спартак» на правильном пути.

«Полагаю, в чемпионате в последнее время мы играем неплохо. Мы на правильном пути. Нам нужно продолжать в том же духе. Думаю, мы нашли свою игру.

В Премьер-лиге в последних матчах у нас получается добиваться хороших результатов. Победа над ЦСКА много значит для нас, но на этом нельзя останавливаться», – сказал футболист «Спартака ».

В последних 4 матчах Мир РПЛ «Спартак» одержал три победы (3:0 с «Ростовом», 2:0 с «Пари НН», 2:0 с ЦСКА) и потерпел одно поражение от «Краснодара» со счетом 0:3.

После 14 туров «Спартак» набрал 25 очков и идет 5-м в таблице, отставая от «Краснодара» на 11 баллов.