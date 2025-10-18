Бабича увезли с поля на электрокаре – защитник «Спартака» неудачно приземлился на газон в начале матча с «Ростовом» и получил травму

Защитник «Спартака» Срджан Бабич получил серьезную травму в матче с «Ростовом».

«Спартак » принимает «Ростов » в 12-м туре Мир РПЛ . Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 7-й минуте 29-летний серб без борьбы неудачно приземлился на газон. Срджану несколько минут оказывали помощь, а затем его с поля увезли на электрокаре – сразу в подтрибунное помещение.

На 10-й минуте защитник красно-белых Кристофер Ву заменил партнера по команде.

Подробная статистика выступлений Бабича доступна здесь .