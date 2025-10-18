«Спартак» потерял очки в двух матчах подряд – ничья с «Ростовом» после поражения от ЦСКА
«Спартак» потерял очки во втором матче подряд.
Сегодня московская команда сыграла вничью с «Ростовом» со счетом 1:1 в 12-м туре Мир РПЛ. 5 октября красно-белые потерпели поражение от ЦСКА (2:3).
В данный момент «Спартак» под руководством Деяна Станковича занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков.
21 октября команда встретится с махачкалинским «Динамо» в рамках Фонбет Кубка России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
