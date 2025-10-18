22

«Ростов» не проигрывает в РПЛ 7 матчей подряд – 5 ничьих, 2 победы

«Ростов» не проигрывает в Мир РПЛ 2 месяца.

Сегодня команда Джонатана Альбы сыграла вничью со «Спартаком» в 12-м туре чемпионата России (1:1). 

После поражения от «Рубина» 17 августа (0:1) ростовчане провели 7 матчей в рамках лиги, одержав 2 победы и 5 раз сыграв вничью. 

25 октября «Ростов» встретится с махачкалинским «Динамо». 

Кто победит в главном матче Бундеслиги?3430 голосов
Бавария
Будет ничья
Боруссия
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoДжонатан Альба
logoпремьер-лига Россия
logoРостов
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Манчестер Сити» – «Эвертон». 2:0 – Холанд сделал дубль! Онлайн-трансляция
61 минуту назадLive
У Ямаля 2 гола и 7 ассистов в 8 матчах сезона за «Барселону» и Испанию
312 минут назад
«Барселона» – «Жирона». 1:1 – Педри забил с паса Ямаля, Витцель сравнял ударом через себя. Онлайн-трансляция
19215 минут назадLive
Сакич об 1:1 с «Ростовом»: «Травма Бабича сломала план на игру, а потом удаление и пропущенный гол. Благодарю ребят, они бились, играли на победу»
1820 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Ромы», «Наполи» в гостях у «Торино», «Милан» и «Ювентус» проведут матчи в воскресенье
823 минуты назад
Витцель забил «Барселоне» ударом через себя после розыгрыша углового
1227 минут назадФото
Чемпионат России. ЦСКА против «Локомотива», «Спартак» сыграл 1:1 с «Ростовом», «Краснодар» в гостях у «Махачкалы»
490сегодня, 14:13
Постекоглу 39 дней работал в «Ноттингеме» – это самое быстрое увольнение главного тренера в истории АПЛ
2656 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Жирону», «Атлетико» против «Осасуны», «Реал» сыграет с «Хетафе» в воскресенье
22сегодня, 14:15Live
«Спартак» потерял очки в двух матчах подряд – ничья с «Ростовом» после поражения от ЦСКА
83сегодня, 14:14
Ко всем новостям
Последние новости
«Майнц» – «Байер». 2:4 – Терье забил, Гримальдо сделал дубль. Онлайн-трансляция
13 минуты назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Фатехом», «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Иттифака» Вейналдума
28 минут назадLive
«Динамо» Махачкала – «Краснодар». 0:1 – Сперцян открыл счет. Онлайн-трансляция
78 минут назадLive
«Барселона» забила 200-й гол при Флике – в 71-м матче
29 минут назад
Тренер «Фулхэма» Силва на вопрос о травмах у «Арсенала»: «Хаверц? У них есть Дьокереш за 75 млн. Нет Мадуэке, зато есть Сака. Совсем неплохо. Неприятности случаются у всех»
13 минут назад
«Торино» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
18 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина сыграет с «Анже», «Ницца» принимает «Лион», «Марсель» против «Гавра»
2322 минуты назадLive
Мареска о 3:0 с «Ноттингемом» и увольнении Постекоглу: «Мне жаль Энджа – если не выигрывать, последствия одинаковы для всех. «Челси» часто терял мяч в 1-м тайме, играл лениво»
236 минут назад
Дзюба про 1:0 с «Пари НН»: «Самая важная победа «Акрона» в сезоне. Фарт вернулся за все туры. Повезло во 2-м тайме – две штанги. Гудя много вытащил»
4сегодня, 12:41
Бабича увезли с поля на электрокаре – защитник «Спартака» неудачно приземлился на газон в начале матча с «Ростовом» и получил травму
9сегодня, 12:36