«Ростов» не проигрывает в РПЛ 7 матчей подряд – 5 ничьих, 2 победы

«Ростов» не проигрывает в Мир РПЛ 2 месяца.

Сегодня команда Джонатана Альбы сыграла вничью со «Спартаком » в 12-м туре чемпионата России (1:1).

После поражения от «Рубина» 17 августа (0:1) ростовчане провели 7 матчей в рамках лиги, одержав 2 победы и 5 раз сыграв вничью.

25 октября «Ростов » встретится с махачкалинским «Динамо».