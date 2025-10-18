«Ростов» не проигрывает в РПЛ 7 матчей подряд – 5 ничьих, 2 победы
«Ростов» не проигрывает в Мир РПЛ 2 месяца.
Сегодня команда Джонатана Альбы сыграла вничью со «Спартаком» в 12-м туре чемпионата России (1:1).
После поражения от «Рубина» 17 августа (0:1) ростовчане провели 7 матчей в рамках лиги, одержав 2 победы и 5 раз сыграв вничью.
25 октября «Ростов» встретится с махачкалинским «Динамо».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
