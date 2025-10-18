Витцель забил «Барселоне» ударом через себя после розыгрыша углового

Аксель Витцель забил эффектный гол «Барселоне».

«Жирона » играет с «блауграной» на выезде в 9-м туре Ла Лиги (1:1, первый тайм).

36-летний полузащитник гостей после розыгрыша углового сравнял счет в матче на 20-й минуте, забив ударом через себя в падении.

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фото: кадр из трансляции