Витцель забил «Барселоне» ударом через себя после розыгрыша углового
Аксель Витцель забил эффектный гол «Барселоне».
«Жирона» играет с «блауграной» на выезде в 9-м туре Ла Лиги (1:1, первый тайм).
36-летний полузащитник гостей после розыгрыша углового сравнял счет в матче на 20-й минуте, забив ударом через себя в падении.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Фото: кадр из трансляции
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
