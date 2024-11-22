Мирлинд Даку: «Дзюба – лучший нападающий в истории России»

Мирлинд Даку назвал Артем Дзюба лучшим нападающим в истории России.

В пятницу «Рубин» крупно победил «Акрон » (3:0) в матче 16‑го тура Мир РПЛ . Даку оформил дубль.

– Мы очень рады, что смогли одержать эту победу над непростым соперником. В прошлых матчах РПЛ мы тоже показывали хорошую игру, но нам не удавалось победить.

– В этом матче у вас была заочная дуэль с Артемом Дзюбой. Можно сказать, что победили?

– Да, можно сказать, что дуэль для меня удалась. Хотя я очень уважаю Дзюбу, считаю, что он является самым лучшим нападающим в истории России. Конечно, присутствует какой‑то фактор возраста, но он всегда отрабатывает на 100%, невероятным способом мотивируя молодых футболистов, – сказал форвард «Рубина ».