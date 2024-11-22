Мирлинд Даку: «Дзюба – лучший нападающий в истории России»
Мирлинд Даку назвал Артем Дзюба лучшим нападающим в истории России.
В пятницу «Рубин» крупно победил «Акрон» (3:0) в матче 16‑го тура Мир РПЛ. Даку оформил дубль.
– Мы очень рады, что смогли одержать эту победу над непростым соперником. В прошлых матчах РПЛ мы тоже показывали хорошую игру, но нам не удавалось победить.
– В этом матче у вас была заочная дуэль с Артемом Дзюбой. Можно сказать, что победили?
– Да, можно сказать, что дуэль для меня удалась. Хотя я очень уважаю Дзюбу, считаю, что он является самым лучшим нападающим в истории России. Конечно, присутствует какой‑то фактор возраста, но он всегда отрабатывает на 100%, невероятным способом мотивируя молодых футболистов, – сказал форвард «Рубина».
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости