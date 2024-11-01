  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пети о Беллингеме: «Лишь тень того, на что способен. Ни разу не видел его улыбающимся в этом сезоне – он под огромным давлением и не получает прежнего удовольствия от футбола»
18

Пети о Беллингеме: «Лишь тень того, на что способен. Ни разу не видел его улыбающимся в этом сезоне – он под огромным давлением и не получает прежнего удовольствия от футбола»

Эммануэль Пети считает, что Джуд Беллингем не получает удовольствие от футбола.

«Джуду Беллингему приходится играть на правом фланге. Я думаю, он находится под огромным давлением, потому что в прошлом сезоне установил для себя очень высокую планку, а сейчас он лишь тень того, на что способен.

Беллингем был великолепен в прошлом сезоне и всегда улыбался, но сейчас я не видел его улыбающимся ни разу. Это признак того, что он, вероятно, не получает такого удовольствия от футбола, как раньше», – сказал Jeffbet экс-игрок «Арсенала».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoСборная Англии по футболу
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
Эммануэль Пети
logoДжуд Беллингем
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Винисиус хотел попросить самую большую зарплату в «Реале» по новому контракту. Поражение в борьбе за «Золотой мяч» лишило его аргумента в переговорах и 1 млн евро бонуса
21 минуту назад
Нон-фикнш о «Спартаке» от сценаристов сериала Кинопоиска вышел в Яндекс Книгах
7 минут назад
Чемпионат России. «Динамо» принимает «Ростов», ЦСКА сыграет со «Спартаком» в субботу
387 минут назадLive
39-летний Аморим стал самым молодым тренером «МЮ» с 1970-го
622 минуты назад
«Зенит» поздравил «Матч ТВ» с 9-летием: «Благодарны за великолепное освещение матчей «Зенита». Благодаря вашей работе число наших болельщиков растет»  
2935 минут назад
Владислав Радимов: «ЦСКА размажет «Спартак». Без вариантов. Матч завершится 3:1»
1852 минуты назад
Руслан Нигматуллин: «ЦСКА и «Спартак» – уже не центральный матч, времена поменялись. Игра «Зенита» и «Краснодара» выглядит более яркой афишей»
38сегодня, 14:51
Финансирование «Крыльев» сократят примерно на 30% – из бюджета выделят 600 млн рублей. Клуб может не пройти лицензирование в РПЛ (Иван Карпов)
113сегодня, 14:36
Буонанотте о сравнениях с Месси: «Он все еще лучший игрок в мире в свои 37 – было бы неуважением сравнивать. Он был моим кумиром в детстве, абсолютным героем»
10сегодня, 14:15
Джейми Каррагер: «У тренеров в «МЮ» слишком много власти. Тен Хаг брал тех, кого хотел. Антони за 85 млн фунтов – не тот футболист, который стоит таких денег»
44сегодня, 14:06
Ко всем новостям
Последние новости
«Динамо» – «Ростов». Тюкавин и Роналдо играют. Онлайн-трансляция
287 минут назадLive
Кубарси о совмещении школы с футболом: «Утром тренируюсь, днем занятия. Если есть ЛЧ, приходится просить конспекты. Хотел бы изучать маркетинг или деловое администрирование»
10 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Хилаля» Неймара и Малкома, «Аль-Халидж» – «Аль-Раэд»
3652 минуты назадLive
Пеп о травмах «Сити» перед «Борнмутом»: «У меня много сомнений, но завтра будет 11 игроков. Мы не единственные в мире, кто через это проходит, нужно двигаться день за днем»
5сегодня, 15:05
«Байер» – «Штутгарт». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
2сегодня, 14:54
«Монако» – «Анжер». Онлайн-трансляция начнется в 21:00
сегодня, 14:54
Мареска об Амориме в «МЮ»: «Руководство приняло это решение, потому что считает его правильным. Крепко обниму Руда в воскресенье, он фантастический парень»
11сегодня, 14:34
Денис Глушаков: «Выиграю Кубок России как тренер – обещаю»
9сегодня, 14:19
Куртуа вернулся к тренировкам с «Реалом» после травмы бедра
13сегодня, 13:57
«Нас ждет матч против такой великой команды, как сборная России. Это одна из самых важных игр за последнее десятилетие». Сирийская ассоциация о товарищеском матче
7сегодня, 13:43