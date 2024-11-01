Пети о Беллингеме: «Лишь тень того, на что способен. Ни разу не видел его улыбающимся в этом сезоне – он под огромным давлением и не получает прежнего удовольствия от футбола»
Эммануэль Пети считает, что Джуд Беллингем не получает удовольствие от футбола.
«Джуду Беллингему приходится играть на правом фланге. Я думаю, он находится под огромным давлением, потому что в прошлом сезоне установил для себя очень высокую планку, а сейчас он лишь тень того, на что способен.
Беллингем был великолепен в прошлом сезоне и всегда улыбался, но сейчас я не видел его улыбающимся ни разу. Это признак того, что он, вероятно, не получает такого удовольствия от футбола, как раньше», – сказал Jeffbet экс-игрок «Арсенала».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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