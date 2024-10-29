Пети о Бруну: «Был ужасен против «Вест Хэма», показал себя как слабый капитан – у него нет качеств для этого. Хочется просто сказать ему замолчать»

Эммануэль Пети назвал Бруну Фернандеша слабым капитаном.

«МЮ» проиграл «Вест Хэму» (1:2) в матче 9-го тура АПЛ .

«Единственная стабильная вещь в «Манчестер Юнайтед» сейчас – это их средний уровень игры, который наблюдается уже несколько лет. Даже при смене тренера ничего не изменится. Язык тела игроков ужасен.

Бруну Фернандеш сильно раздражает меня, хочется просто сказать ему замолчать. Он был ужасен в игре против «Вест Хэма » и показал себя как слабый капитан – у него нет качеств для капитанства. От этих игроков нужна реакция.

Если бы я был тренером, связанным с «Манчестер Юнайтед », большим клубом с большими деньгами, я бы посмотрел на этот клуб и спросил, в чем проект? Каковы амбиции? Я не вижу ничего, ради чего стоило бы туда приходить», – сказал бывший полузащитник сборной Франции в интервью Jeffbet.

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