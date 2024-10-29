  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пети о Бруну: «Был ужасен против «Вест Хэма», показал себя как слабый капитан – у него нет качеств для этого. Хочется просто сказать ему замолчать»
4

Пети о Бруну: «Был ужасен против «Вест Хэма», показал себя как слабый капитан – у него нет качеств для этого. Хочется просто сказать ему замолчать»

Эммануэль Пети назвал Бруну Фернандеша слабым капитаном.

«МЮ» проиграл «Вест Хэму» (1:2) в матче 9-го тура АПЛ

«Единственная стабильная вещь в «Манчестер Юнайтед» сейчас – это их средний уровень игры, который наблюдается уже несколько лет. Даже при смене тренера ничего не изменится. Язык тела игроков ужасен.

Бруну Фернандеш сильно раздражает меня, хочется просто сказать ему замолчать. Он был ужасен в игре против «Вест Хэма» и показал себя как слабый капитан – у него нет качеств для капитанства. От этих игроков нужна реакция.

Если бы я был тренером, связанным с «Манчестер Юнайтед», большим клубом с большими деньгами, я бы посмотрел на этот клуб и спросил, в чем проект? Каковы амбиции? Я не вижу ничего, ради чего стоило бы туда приходить», – сказал бывший полузащитник сборной Франции в интервью Jeffbet.

💣 «МЮ» объявил об отставке тен Хага. Команду временно возглавил ван Нистелрой

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Goal
logoМанчестер Юнайтед
logoВест Хэм
logoпремьер-лига Англия
Эммануэль Пети
logoБруну Фернандеш
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Саммервилл о поцелуе с Кудусом после гола «МЮ»: «Сказал Мо, что выйду, забью и отпраздную с ним. Мне он очень нравится, я равняюсь на него»
6сегодня, 18:39
Саммервилл и Кудус поцеловались в губы после гола «Вест Хэма» «МЮ»
61сегодня, 18:05
Пети о тен Хаге: «Пришло время для увольнения из «МЮ». Он не показывал страсти, на пресс-конференциях всегда казался скучающим. У него не было поддержки ни от фанатов, ни от игроков»
1сегодня, 16:26
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Анчелотти о награде тренеру года: «Хочу поблагодарить мою семью, моего президента, мой клуб, моих игроков и больше всего – Вини и Карвахаля»
1 минуту назад
Родри: «Я бы не выиграл «Золотой мяч» без партнеров по «Сити». Я в лучшем клубе мира. Спасибо сборной Испании. Особенное событие для меня и моей страны»
3 минуты назад
«Реал» первым среди спортивных клубов набрал 600 млн подписчиков в соцсетях
4 минуты назад
«Золотой мяч»-2024. Родри победил, Анчелотти – тренер года, Ямаль – лучший молодой игрок, «Реал» – лучший клуб мира, Кейн и Мбаппе разделили приз Герда Мюллера, Эми Мартинес получил трофей Яшина
94414 минут назад
«Золотой мяч» впервые взял игрок «Ман Сити» – Родри. Рекорд у «Реала» и «Барсы» – по 12 побед
5614 минут назад
Родри – первый игрок АПЛ с 2008 года, выигравший «Золотой мяч». Тогда победил Роналду
3814 минут назад
Петер Шмейхель: «МЮ» – самое сложное место в мире для игры. Необязательно быть лучшим футболистом, но ты должен быть ментально сильным – давление здесь неумолимо»
815 минут назад
Родри получил «Золотой мяч» за сезон-2023/24. Он выиграл Евро с Испанией и АПЛ, КЧМ и Суперкубок УЕФА с «Манчестер Сити»
33919 минут назад
Винисиус узнал, что не получит «Золотой мяч», глубокой ночью во время вечеринки. Вингер «Реала» успел пообещать Rolex гостям (Relevo)
6931 минуту назад
Футболистка «Барсы» Бонмати взяла «Золотой мяч» 2-й сезон подряд. Айтана сделала квадрупл с «блауграной»
2142 минуты назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
Симон – 2-й в борьбе за трофей Яшина. Лунин – 3-й, Доннарумма – 4-й, Меньян – 5-й, Мамардашвили – 7-й
1528 минут назад
Эмма Хейс стала тренером года по версии France Football. Она выиграла женский чемпионат Англии с «Челси» и Олимпиаду со сборной США
437 минут назад
«Мальме» выиграл чемпионат Швеции в 4-й раз за 5 лет и в 24-й в истории
647 минут назадФото
Кейн о том, что Мбаппе не приехал на церемонию «Золотого мяча»: «Нужно спросить у него, почему он не здесь. Для меня это честь»
19сегодня, 20:58
Ямаль о том, что Роналдо выиграл «Золотой мяч» в 21 год: «Было бы здорово провести такую карьеру»
3сегодня, 20:30
Чемпионат Испании. «Атлетик» в гостях у «Мальорки»
623сегодня, 20:05Live
«Барселона» не подала жалобу на расистские оскорбления в адрес Ямаля от фанатов «Реала», так как Ла Лига сделала это. В клубе хотят защитить несовершеннолетнего игрока
5сегодня, 19:55
Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема обыграл «Аль-Джандаль»
1сегодня, 19:43
Холанд не приехал на церемонию «Золотого мяча». Эрлинг улетел в Швецию на потенциально чемпионский матч «Мальме»
11сегодня, 19:35
Рома не уволит Юрича после 1:5 от «Фиорентины». Матч с «Торино» станет для тренера решающим (Анжело Манджанте)
10сегодня, 19:33