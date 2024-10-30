«Роналду не забьет 1000 голов, даже если будет играть в Саудовской Аравии до 42 лет. В этом возрасте крайне сложно забивать по 30-40 за сезон». Пети о Криштиану
Эммануэль Пети считает, что Криштиану Роналду не достигнет отметки в 1000 голов.
Португальский нападающий забил 907 мячей за карьеру.
«Криштиану Роналду не забьет 1000 голов, даже если будет играть в Саудовской Аравии до 42 лет.
В этом возрасте будет крайне сложно забивать в среднем по 30-40 голов за сезон, и с возрастом результативность будет только снижаться.
Честно говоря, я не ожидаю, что он приблизится к этому числу», – сказал бывший полузащитник сборной Франции в интервью Jeffbet.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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