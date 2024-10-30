«Роналду не забьет 1000 голов, даже если будет играть в Саудовской Аравии до 42 лет. В этом возрасте крайне сложно забивать по 30-40 за сезон». Пети о Криштиану

Эммануэль Пети считает, что Криштиану Роналду не достигнет отметки в 1000 голов.

Португальский нападающий забил 907 мячей за карьеру.

«Криштиану Роналду не забьет 1000 голов, даже если будет играть в Саудовской Аравии до 42 лет.

В этом возрасте будет крайне сложно забивать в среднем по 30-40 голов за сезон, и с возрастом результативность будет только снижаться.

Честно говоря, я не ожидаю, что он приблизится к этому числу», – сказал бывший полузащитник сборной Франции в интервью Jeffbet.