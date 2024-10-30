Пети о Погба: «Арсенал» должен подписать его. Он будет стремиться очистить свое имя и отдаст все силы. Мотивация бесценна для такого тренера, как Артета»
Ранее полузащитник «Ювентуса» успешно обжаловал в CAS 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил – срок бана сократили до 18 месяцев. Он вернется на поле не раньше марта 2025 года, но уже в январе сможет приступить к тренировкам.
«Честно говоря, «Арсенал» 100% должен сделать ставку на подписание Поля Погба. Он отдаст все силы на поле.
Ему понадобится несколько недель, чтобы полностью прийти в форму, но он будет очень стремиться очистить свое имя. У него будет мотивация, которая бесценна для такого тренера, как Микель Артета», – заявил бывший полузащитник «Арсенала».
«Погба был бы эффективен в «Арсенале», фанаты его полюбят. АПЛ подходит Полю». Санья о хавбеке
Погба утверждает, что не употреблял допинг намеренно: «Я не жулик, хотя и не умею проигрывать. Мне нравится побеждать честно, и люди это знают»
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