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  • Пети о Погба: «Арсенал» должен подписать его. Он будет стремиться очистить свое имя и отдаст все силы. Мотивация бесценна для такого тренера, как Артета»
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Пети о Погба: «Арсенал» должен подписать его. Он будет стремиться очистить свое имя и отдаст все силы. Мотивация бесценна для такого тренера, как Артета»

Эммануэль Пети хотел бы видеть Поля Погба в «Арсенале».

Ранее полузащитник «Ювентуса» успешно обжаловал в CAS 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил – срок бана сократили до 18 месяцев. Он вернется на поле не раньше марта 2025 года, но уже в январе сможет приступить к тренировкам.

«Честно говоря, «Арсенал» 100% должен сделать ставку на подписание Поля Погба. Он отдаст все силы на поле.

Ему понадобится несколько недель, чтобы полностью прийти в форму, но он будет очень стремиться очистить свое имя. У него будет мотивация, которая бесценна для такого тренера, как Микель Артета», – заявил бывший полузащитник «Арсенала».

«Погба был бы эффективен в «Арсенале», фанаты его полюбят. АПЛ подходит Полю». Санья о хавбеке

Погба утверждает, что не употреблял допинг намеренно: «Я не жулик, хотя и не умею проигрывать. Мне нравится побеждать честно, и люди это знают»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: GFFN
logoЮвентус
logoМикель Артета
logoпремьер-лига Англия
logoсерия А Италия
logoАрсенал
Эммануэль Пети
logoПоль Погба
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