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Нино о «Зените»: «Здесь лучшие россияне на своих позициях. Они обладают тем же игровым уровнем, что и иностранцы, вносят такой же вклад, как и остальные»

Нино Мота высоко оценил российских игроков «Зенита».

– О большом количестве легионеров в «Зените» говорят постоянно. И часто в негативном фоне. Чувствуете ли вы это давление? Чего не хватает россиянам, чтобы полноценно конкурировать с легионерами?

–  Мое мнение: в «Зените» собраны лучшие россияне на своих позициях. На мой взгляд, они обладают тем же игровым уровнем, что и иностранные футболисты.

Все дело, в конечном счете, в каких-то мельчайших деталях, штрихах, на которые обращает внимание или которые учитывает главный тренер при формировании состава.

Повторюсь, у нас собраны отличные российские игроки, которые тащат команду в том же Кубке России. Они вносят точно такой же вклад в общий успех, как и остальные, – заявил бразильский защитник «Зенита».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Российская газета»
лимит на легионеров
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