«Крен в «Зените» в сторону иностранцев многих не радует, грустно, что теперь в составе может выйти только один российский игрок». Александр Горшков о паспорте РФ Сантоса
Ранее защитник «Зенита» перестал быть легионером в России. 21 октября президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил 30-летнему капитану «Зенита» гражданство России. 25-го бразилец получил российский паспорт.
– Грустно, что теперь в составе «Зенита» может выйти только один российский футболист. Раньше и так с натяжкой выходило три российских игрока. Это не радует не только меня, но и многих болельщиков.
– Вы бы хотели, чтобы в составе «Зенита» играли российские футболисты?
– Да, тем более в нынешнее время, когда нет Лиги чемпионов. Хочется, чтобы был какой-то баланс.
Понятно, всем нужны победы, но, думаю, болельщики с ностальгией вспоминают времена, когда в составе «Зенита» играли воспитанники.
Крен в сторону иностранцев многих не радует. Российских футболистов в составе «Зенита» мало, – сказал экс-игрок петербургского клуба.
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