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«Крен в «Зените» в сторону иностранцев многих не радует, грустно, что теперь в составе может выйти только один российский игрок». Александр Горшков о паспорте РФ Сантоса

Александр Горшков высказался о натурализации Дугласа Сантоса.

Ранее защитник «Зенита» перестал быть легионером в России. 21 октября президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил 30-летнему капитану «Зенита» гражданство России. 25-го бразилец получил российский паспорт.

– Грустно, что теперь в составе «Зенита» может выйти только один российский футболист. Раньше и так с натяжкой выходило три российских игрока. Это не радует не только меня, но и многих болельщиков.

– Вы бы хотели, чтобы в составе «Зенита» играли российские футболисты?

– Да, тем более в нынешнее время, когда нет Лиги чемпионов. Хочется, чтобы был какой-то баланс. 

Понятно, всем нужны победы, но, думаю, болельщики с ностальгией вспоминают времена, когда в составе «Зенита» играли воспитанники.

Крен в сторону иностранцев многих не радует. Российских футболистов в составе «Зенита» мало, – сказал экс-игрок петербургского клуба.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoАлександр Горшков
logoпремьер-лига Россия
болельщики
лимит на легионеров
logoДуглас Сантос
натурализация
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