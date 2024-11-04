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Дмитрий Хомуха: «Испанская система подготовки – лучшая в Европе, воспитанникам доверяют. У нас лимит, в «Зените» нет молодых россиян»

Дмитрий Хомуха высказался о подготовке футболистов в Испании.

– Ваш коллега Шабаров говорит, что у тех же испанцев система подготовки футболистов построена так, чтобы они созревали позднее, но и надолго оставались на высоком уровне. Согласитесь?

– Никто не будет спорить, что испанская система подготовки на сегодня лучшая в Европе.

Они дают возможность своим молодым футболистам постепенно окрепнуть и, что очень важно, воспитанникам своих академий доверяют в клубах. Это очень важно.

У них переход из молодежного футбола во взрослый проходит не так резко, как у нас.

– Их в более щадящем режиме подводят ко взрослому футболу?

– Конечно, они учитывают возраст ребят и раньше времени их не загоняют, дозируют нагрузку.

Молодые футболисты участвуют не во всех матчах, а постепенно подтягиваются к основному составу.

Только когда они дозревают физиологически и психологически, их начинают использовать по полной программе. И они сполна раскрываются.

– Эту систему подготовки возможно спроецировать на российские реалии?

– У нас лимит на легионеров. Свои воспитанники должны играть.

Хорошо, что в «Локомотиве» ставка сделана на российских футболистов, и вот уже Батраков себя ярко проявляет.

А в том же «Зените» молодых игроков с российским паспортом нет. Все уже состоявшиеся футболисты, – сказал заслуженный тренер России Дмитрий Хомуха.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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logoСборная Испании по футболу
logoСборная России по футболу
logoДмитрий Хомуха
лимит на легионеров
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