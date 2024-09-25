  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аршавин о трансферах «Зенита»: «Клуб все равно пока построен на иностранцах. Просто были нужны сильные русские футболисты»
10

Аршавин о трансферах «Зенита»: «Клуб все равно пока построен на иностранцах. Просто были нужны сильные русские футболисты»

Андрей Аршавин высказался о трансферной политике «Зенита».

Во время летнего трансферного окна петербуржцы подписали 5 россиян: Александра Соболева, Максима Глушенкова, Сергея Волкова, Юрия Горшкова и Евгения Латышонка.

– «Зенит» непривычно для себя последних лет усиливался русскими футболистами, подписав лишь одного иностранца [Гонду]. Почему?

– Ситуация подсказывала, что нужны новые русские футболисты, вот и все.

– Хотели создать русский костяк?

– «Зенит» все равно пока построен на иностранцах. Просто были нужны сильные русские футболисты, – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
logoЗенит
logoАндрей Аршавин
logoпремьер-лига Россия
лимит на легионеров
logoЕвгений Латышонок
logoАлександр Соболев
logoМаксим Глушенков
logoЮрий Горшков
logoСергей Волков
logoЛусиано Гонду
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» теперь может играть как с «тремя башнями», так и с маленькими «гномами». Тренер петербуржцев Оливейра о тактике после прихода Глушенкова, Соболева и Гонду
26вчера, 13:12
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Бавария» ожидает, что цена за Виртца снизится со 150 до 100 млн евро летом 2025-го. «Реал» также претендует на хавбека «Байера»
29 минут назад
«У всех народов бывшего СССР очень близкий менталитет. С друзьями поняли, что родители не умеют отдыхать, потому что жили в трудное время». Байрамян об армянах и россиянах
411 минут назад
Клубное ТВ «Реала» о судействе в Ла Лиге: «Ощущение, что карточки дают тем, кто играет лучше всех. Налицо конфликт интересов с Mediapro, имеющей отношение к одной из команд»
420 минут назад
Роналду – Варану, ушедшему из футбола: «Отличная карьера, брат, ты легенда футбола!»
1633 минуты назад
Рахимич о том, что Пьянич был против игры с Россией: «Было влияние политического настроения в Европе, наверное. Сейчас Миралем мыслит абсолютно здраво»
1637 минут назад
Артета об игре в меньшинстве против «Сити»: «Мы уже были в такой ситуации с Джакой и проиграли 0:5. Так что надо учиться, иначе я был бы тупым»
1048 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Хетафе», «Жирона» против «Райо Вальекано»
122сегодня, 17:01Live
Листаете ленту на Спортсе? Теперь за это можно выиграть призы!
сегодня, 17:00Спецпроект
Флик, Анчелотти и Вальверде претендуют на звание лучшего тренера сентября в Ла Лиге
14сегодня, 16:59
«Крылья Советов» уволят Осинькина после матча с «Локомотивом». Команду возглавит Игнашевич (Иван Карпов)
97сегодня, 16:51
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор «Юнайтед» из Дубая о Промесе: «Федерация не заявляет. Пытаемся пинать – оснований для отказа нет и не может быть»
1 минуту назад
Кубок короля Саудовской Аравии. «Абха» – «Аль-Таавун», «Дамак» проиграл «Аль-Нажме»
155 минут назадLive
«Арсенал» – «Болтон». Сака и Стерлинг в старте. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
113 минут назад
Экс-хавбек «Локо» и «Краснодара» Фернандеш: «Я завершил карьеру. Некоторые из моих лучших моментов были в России»
927 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Урал» прошел «СКА Хабаровск», «Сокол» обыграл «Орел», «КАМАЗ» против «Торпедо»
4542 минуты назадLive
LEON Вторая лига Б. «Севастополь» обыграл «Астрахань» в перенесенном матче
45 минут назад
Тифози «Сампдории» и «Дженоа» устроили стычку перед дерби в Кубке Италии с битами и дымовыми шашками. Это реакция на ранение фаната «Дженоа» ножом в прошлом конфликте
147 минут назад
Дудек о Шченсном в «Барсе»: «Тер Стеген уступает Войчеху по игре в воротах. У них разные стили игры, но это неплохая замена»
50 минут назад
Гол Мбаппе «Алавесу» был забит после 26 передач – лучший результат сезона Ла Лиги на данный момент
7сегодня, 16:55
Энрике об игре Мбаппе в обороне: «Сражается так же, как и все. Проблема в том, что к некоторым относятся как к богам». Выходит документальный фильм о тренере
4сегодня, 16:39