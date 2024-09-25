Аршавин о трансферах «Зенита»: «Клуб все равно пока построен на иностранцах. Просто были нужны сильные русские футболисты»
Андрей Аршавин высказался о трансферной политике «Зенита».
Во время летнего трансферного окна петербуржцы подписали 5 россиян: Александра Соболева, Максима Глушенкова, Сергея Волкова, Юрия Горшкова и Евгения Латышонка.
– «Зенит» непривычно для себя последних лет усиливался русскими футболистами, подписав лишь одного иностранца [Гонду]. Почему?
– Ситуация подсказывала, что нужны новые русские футболисты, вот и все.
– Хотели создать русский костяк?
– «Зенит» все равно пока построен на иностранцах. Просто были нужны сильные русские футболисты, – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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