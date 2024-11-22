Пеп о новом контракте: «Может, это высокомерно, но я думаю, что мы заслужили продление. Если результаты «Сити» будут плохими, то двух лет не будет»

Пеп Гвардиола прокомментировал новый двухлетний контракт с «Манчестер Сити».

«Я чувствовал, что должен остаться здесь. Конечно, потому что они хотят меня видеть. По очевидным причинам, ради результатов и потому, что мы давно знаем друг друга.

Все мои решения были такими – [делаю] то, что я чувствую в данный момент. Я не убеждаю себя заранее, я жду. Я решил остаться здесь, и всего за два часа мы сделали это [согласовали контракт]», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».

Также Пеп Гвардиола высказался об игроках, владельцах и болельщиках клуба.

«Главное, я не хочу, чтобы в следующем сезоне в сентябре, октябре, ноябре мы говорили: «Это последний год Пепа? Будет ли он снова продлевать контракт?». Это была главная причина, я не хочу оказаться в таком положении.

В конце концов, контракт заключен. Я бы хотел остаться еще на два года, но я знаю, что если результаты будут плохими, то двух лет не будет.

То же самое касается и игроков. У нас есть несколько невероятных, легендарных игроков, но вы должны выступать. Если вы не будете выступать, наш владелец, председатель совета директоров и болельщики скажут: «Что происходит? Мы должны что-то менять». Все находятся под давлением, и я в первую очередь.

Может быть, это немного высокомерно, но я думаю, что мы заслуживаем продление, за то, что мы сделали за последние годы. Но в то же время мы должны сделать это снова, мы должны быть на высоте. Если мы этого не делаем, клуб должен найти решение», – сказал Гвардиола.