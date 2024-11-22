Пеп о новом контракте: «Может, это высокомерно, но я думаю, что мы заслужили продление. Если результаты «Сити» будут плохими, то двух лет не будет»
«Я чувствовал, что должен остаться здесь. Конечно, потому что они хотят меня видеть. По очевидным причинам, ради результатов и потому, что мы давно знаем друг друга.
Все мои решения были такими – [делаю] то, что я чувствую в данный момент. Я не убеждаю себя заранее, я жду. Я решил остаться здесь, и всего за два часа мы сделали это [согласовали контракт]», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Также Пеп Гвардиола высказался об игроках, владельцах и болельщиках клуба.
«Главное, я не хочу, чтобы в следующем сезоне в сентябре, октябре, ноябре мы говорили: «Это последний год Пепа? Будет ли он снова продлевать контракт?». Это была главная причина, я не хочу оказаться в таком положении.
В конце концов, контракт заключен. Я бы хотел остаться еще на два года, но я знаю, что если результаты будут плохими, то двух лет не будет.
То же самое касается и игроков. У нас есть несколько невероятных, легендарных игроков, но вы должны выступать. Если вы не будете выступать, наш владелец, председатель совета директоров и болельщики скажут: «Что происходит? Мы должны что-то менять». Все находятся под давлением, и я в первую очередь.
Может быть, это немного высокомерно, но я думаю, что мы заслуживаем продление, за то, что мы сделали за последние годы. Но в то же время мы должны сделать это снова, мы должны быть на высоте. Если мы этого не делаем, клуб должен найти решение», – сказал Гвардиола.
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