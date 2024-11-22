Слот о новом контракте Пепа: «Хорошие новости для «Сити» и АПЛ – все хотят, чтобы лучшие тренеры были здесь. Если бы он решил уйти, они бы не оказались на дне, учитывая их игроков»
Арне Слот высказался о новом контракте Пепа Гвардиолы с «Манчестер Сити».
Главный тренер «горожан» заключил новое соглашение с клубом, рассчитанное еще на два сезона.
«Это хорошие новости для «Сити» и для лиги, потому что все хотят, чтобы лучшие тренеры и игроки были здесь.
Он определенно один из лучших тренеров, возможно, лучший.
Он выиграл четыре титула подряд. Если бы он решил уйти, они бы не оказались на дне Премьер-лиги, с учетом имеющихся у них игроков», – заявил главный тренер «Ливерпуля».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
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