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Слот о новом контракте Пепа: «Хорошие новости для «Сити» и АПЛ – все хотят, чтобы лучшие тренеры были здесь. Если бы он решил уйти, они бы не оказались на дне, учитывая их игроков»

Арне Слот высказался о новом контракте Пепа Гвардиолы с «Манчестер Сити».

Главный тренер «горожан» заключил новое соглашение с клубом, рассчитанное еще на два сезона.

«Это хорошие новости для «Сити» и для лиги, потому что все хотят, чтобы лучшие тренеры и игроки были здесь.

Он определенно один из лучших тренеров, возможно, лучший.

Он выиграл четыре титула подряд. Если бы он решил уйти, они бы не оказались на дне Премьер-лиги, с учетом имеющихся у них игроков», – заявил главный тренер «Ливерпуля».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoПеп Гвардиола
logoЛиверпуль
logoАрне Слот
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