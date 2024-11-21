  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рене Меленстен: «Вернись Роналду в европейский топ-клуб – не смог бы постоянно выходить в старте. А он хочет забить 1000 голов и сыграть на ЧМ-2026»
16

Рене Меленстен: «Вернись Роналду в европейский топ-клуб – не смог бы постоянно выходить в старте. А он хочет забить 1000 голов и сыграть на ЧМ-2026»

Рене Меленстен объяснил, почему Криштиану Роналду не вернется в европейские лиги.

«Криштиану Роналду мог бы еще два года играть в Европе, но я думаю, что он хотел присоединиться к команде, у которой были хорошие шансы на победу в Лиге чемпионов.

Его также подкупила возможность поехать в Саудовскую Аравию и развивать там футбол, он стал послом лиги – и за ним последовали другие игроки.

Он также продолжил развивать свой бренд в другом регионе мира и при этом продолжает выступать за сборную Португалии, желая сыграть на чемпионате мира в 2026 году.

Если бы он вернулся в европейский топ-клуб, то, возможно, не смог бы выходить в стартовом составе в каждом матче, и это не соответствует его желаниям. Он хочет постоянно выходить в стартовом составе и забивать, чтобы дойти до отметки в 1000 голов. Для него это будет главным мотивирующим фактором», – сказал бывший член тренерского штаба «Манчестер Юнайтед».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Tribal Football
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoРене Меленстен
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoСборная Португалии по футболу
logoЧМ-2026
logoЛига чемпионов УЕФА
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Меленстен о Роналду в «МЮ»: «Интригующая идея, слухи ходят из-за его отношений с Аморимом. Но поезд ушел, думаю»
7сегодня, 18:54
Роналду о том, сыграет ли он с сыном за одну команду по примеру Леброна: «Посмотрим, как будут чувствовать себя мои ноги»
48сегодня, 16:12
Роналду о миллиарде подписчиков в соцсетях: «Хорошее достижение, но не сюрприз. Я в курсе страсти людей ко мне и к футболу»
71сегодня, 15:19
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Неймар в «ПСЖ», Гризманн в «Барсу» и Антони в «МЮ» – неудачные трансферы, Роналду в «Ювентус» и Бэйл в «Реал» – удачные. Goal оценил 25 самых дорогих сделок в истории футбола
515 минут назад
Игорь Акинфеев: «Без России многое теряется в мире – не только газ и нефть. А вот касаемо футбола я бы поспорил»
423 минуты назад
Глава «Ман Сити»: «Как и каждый фанат, я рад, что путь Гвардиолы в клубе продолжится. Он сможет отработать больше 10 лет и продолжить переписывать рекорды»
237 минут назад
Пеп о новом контракте с «Ман Сити»: «Надеюсь, мы возьмем еще больше трофеев. У меня есть все, что только может пожелать тренер»
1137 минут назад
«Ман Сити» и Гвардиола продлили контракт на 2 года: «Путешествие продолжается»
3248 минут назад
Аморим не будет требовать у «МЮ» трансферов в январе и сосредоточится на развитии команды. Он хочет повысить интенсивность и скорость возвращения мяча, побороть потерю концентрации
455 минут назад
Игорь Акинфеев: «Сборная – это семья. Предлагаете вычеркнуть семью на пару лет? Каким бы ни был соперник – выходишь и играешь. Отстаиваешь честь страны»
23сегодня, 19:32
«Исполнять «танец Трампа» глупо, я бы не стал прославлять расиста. Но если ты это сделал, то защищай свое решение, а не прикидывайся невинным». Ховард о праздновании Пулишича
57сегодня, 19:30
Гол Бэйла «Ливерпулю» – лучший в финалах ЛЧ по версии FourFourTwo. Удар Зидана с лета – на 2-м месте, гол Месси «МЮ» головой – на 8-м
49сегодня, 19:09
Вспомните форму «Ювентуса» эпохи Дель Пьеро? А «МЮ» Фергюсона? Игра про ретро-легенд!
сегодня, 19:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Левандовски о Ямале: «Видел много талантов, но такого – никогда. Как он делает это в таком возрасте? Клянусь, это невозможно»
7сегодня, 19:50
Писарев о шансах Дугласа попасть в сборную России: «Если он лучший на этой позиции футболист, то Карпин его вызовет»
3сегодня, 19:42
Мхитарян про финал ЛЧ: «Все думали, что «Сити» забьет «Интеру» 4 гола, но мы заслуживали ничью и даже победу. Мы уверены, что способны вернуться туда»
4сегодня, 19:41
Заур Тедеев: «Дзюба спокойно может стать тренером. У него хороший опыт работы с великими специалистами»
3сегодня, 19:14
Головин восстановился после травмы и включен в заявку «Монако» на матч с «Брестом»
1сегодня, 19:02
Меленстен о Роналду в «МЮ»: «Интригующая идея, слухи ходят из-за его отношений с Аморимом. Но поезд ушел, думаю»
7сегодня, 18:54
Левандовски про Пепа в «Баварии»: «Как человек он был тяжелым. Думал, что если следовать его тактике, будут победы. Он изменился, стал более человечным»
1сегодня, 18:50
«Ювентус» может купить Тальяфико у «Лиона» за 5 млн евро в январе
3сегодня, 18:30
Эмболо сфотографировался в мерче от организатора турниров по Доте и CS
сегодня, 18:10
Бенитес назвал Джеррарда лучшим, кого он тренировал: «Он мог забивать, хорошо играл головой, подавал угловые и бил издали, мог играть в защите на фланге. Со временем он все лучше понимал игру»
5сегодня, 18:08