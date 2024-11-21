Рене Меленстен: «Вернись Роналду в европейский топ-клуб – не смог бы постоянно выходить в старте. А он хочет забить 1000 голов и сыграть на ЧМ-2026»

Рене Меленстен объяснил, почему Криштиану Роналду не вернется в европейские лиги.

«Криштиану Роналду мог бы еще два года играть в Европе, но я думаю, что он хотел присоединиться к команде, у которой были хорошие шансы на победу в Лиге чемпионов.

Его также подкупила возможность поехать в Саудовскую Аравию и развивать там футбол, он стал послом лиги – и за ним последовали другие игроки.

Он также продолжил развивать свой бренд в другом регионе мира и при этом продолжает выступать за сборную Португалии , желая сыграть на чемпионате мира в 2026 году.

Если бы он вернулся в европейский топ-клуб, то, возможно, не смог бы выходить в стартовом составе в каждом матче, и это не соответствует его желаниям. Он хочет постоянно выходить в стартовом составе и забивать, чтобы дойти до отметки в 1000 голов. Для него это будет главным мотивирующим фактором», – сказал бывший член тренерского штаба «Манчестер Юнайтед».