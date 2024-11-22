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Хенесс о плотном календаре: «Безумие. Все лишь для того, чтобы агенты и игроки получали больше денег. Футбол так долго не протянет»

Ули Хенесс раскритиковал плотный календарь в топ-лигах Европы.

«Наш спорт долго так не протянет. Человеческие возможности ограничены. Если все будет продолжаться в том же духе, игроки просто не смогут выдерживать такие нагрузки.

Давление должно исходить от нас – клубов и самих игроков. Именно поэтому я понимаю, что первые футболисты уже начинают игнорировать вызовы в национальные сборные из-за страха получить травму», – сказал почетный президент «Баварии».

Также Хенесс высказался о том, что мюнхенский клуб не может не участвовать в клубном чемпионате мира. 

«Мы должны участвовать, потому что мы, «Бавария», просто не можем позволить себе поступать иначе. В Англии дела обстоят еще хуже – у них еще больше турниров.

Это безумие. Все это лишь для того, чтобы еще больше денег уходило агентам и игрокам. Так больше продолжаться не может», – сказал Ули Хенесс

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Mia San Mia
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