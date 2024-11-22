Родри о плотном календаре: «Игроки беспокоятся, их не слушают. Единственный выход – забастовка. Чем больше минут, тем больше травм»

Родри высказался о необходимости давать больше отдыха футболистам.

Напомним, в сентябре 28-летний испанец получил повреждение крестообразной связки коленного сустава.

«Тренируюсь даже больше, чем когда был здоров, по четыре-пять часов каждый день. Меня прооперировали, и уже на третий день я начал работать над коленом – терять время было нельзя. Стараюсь наметить дату возвращения, ориентируюсь на март или апрель.

Хочу закончить этот сезон и не упустить его. Каждый год сезоны становятся длиннее, и думаю, я успею вернуться. С учетом Лиги наций и клубного чемпионата мира, я уверен, что смогу.

Очевидно, что если в итоге игроки выражают беспокойство, но их не слушают, то единственный выход – забастовка. Чем больше [игровых] минут, тем больше травм.

Но есть и элемент случайности, ведь травмы – это часть игры. У меня были травмы за последние годы, и, вероятно, это тоже стало одной из причин [травмы «крестов»]», – сказал полузащитник «Манчестер Сити ».

Родри о «Золотом мяче»: «У Испании был один из лучших периодов в истории футбола. Странно, что мы выиграли приз лишь однажды – есть игроки лучше меня, думаю»