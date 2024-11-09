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«Бавария» из-за большой зарплаты Сане и отсутствия стабильности не уверена в продлении контракта, рассчитанного до 2025-го. Лерой интересен «МЮ» и «Арсеналу»

«Бавария» не уверена в подписании нового контракта с Лероем Сане.

По информации Bild, мюнхенский клуб в настоящее время колеблется в вопросе продления соглашения с 28-летним вингером. Причина в его высокой зарплате – до 20 миллионов евро в год.

Ожидается, что как минимум один из высокооплачиваемых вингеров – Сане, Кингсли Коман, Серж Гнабри – покинет клуб.

Отныне «Бавария» будет выплачивать зарплаты в районе 20 миллионов евро только игрокам, которые стабильно демонстрируют высочайший уровень и являются безусловными игроками основного состава, что вызывает вопросы, когда речь идет о Сане.

Руководство мюнхенцев хочет видеть от Сане стабильности, но в то же время видит, что игрок теперь полностью идентифицирует себя с клубом и командой и выкладывается на максимум.

Прошлой весной он продолжал играть, несмотря на проблемы с пахом, и играл на уколах в важных матчах, что сказалось на его форме на Евро.

Сане вполне представляет свое будущее в «Баварии», но также не хочет ждать до последнего момента. Лерой хочет скорее прояснить свое будущее, так как следующим летом он станет свободным агентом и на него есть большой спрос. В числе заинтересованных в нем клубов числятся «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Bayern & Germany
logoБавария
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoАрсенал
возможные трансферы
logoСерж Гнабри
logoКингсли Коман
logoЛерой Сане
деньги
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