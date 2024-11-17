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Кейн о календаре: «Вернуть зимнюю паузу в АПЛ было бы здорово, она хорошо влияла на игроков. Длинный перерыв в прошлом году помог мне восстановиться»

Харри Кейн выступил за возвращение зимней паузы в АПЛ.

«Было бы здорово вернуть [в Англии] зимнюю паузу. Она была у нас около двух лет, и я думаю, что это очень хорошо сказывалось на игроках.

Было много разговоров о календаре, и в прошлом году у меня был первый опыт длительной зимней паузы. Я почувствовал, что это очень помогло мне восстановиться в трудный период.

Вероятно, необходима более широкая дискуссия о календаре и о том, как можно помочь. Жаль, что они снова взяли свои слова обратно и перестали устраивать перерыв», – сказал нападающий «Баварии» и сборной Англии Кейн.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
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календарь
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