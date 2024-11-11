Жеребьевка КЧМ-2025 пройдет в Майами 5 декабря

ФИФА назвала дату жеребьевки клубного чемпионата мира 2025 года.

Жеребьевка турнира состоится в Майами 5 декабря. Окончательный состав участников клубного чемпионата мира определится 30 ноября в финале Кубка Либертадорес, где сыграют «Атлетико Минейро и «Ботафого ».

Клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля. Участие в турнире примут 32 команды.

Уже известно, что участие в турнире примут : «Интер Майами », «Манчестер Сити », «Челси », «Реал », «Бавария », «ПСЖ », «Интер», «Порту», «Бенфика », «Боруссия » Дортмунд, «Ювентус », «Атлетико», «Ред Булл Зальцбург », «Аль-Хилаль», «Урава Ред Даймондс» (Япония), «Аль-Айн» (ОАЭ), «Ульсан» (Южная Корея), «Аль-Ахли» (Египет), «Видад» (Марокко), «Эсперанс» (Тунис), «Мамелоди Сандаунс» (ЮАР), «Сиэтл», «Монтеррей», «Леон», «Пачука» (все – Мексика), «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе», «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс», «Окленд Сити» (Новая Зеландия).

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