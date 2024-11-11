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Жеребьевка КЧМ-2025 пройдет в Майами 5 декабря

ФИФА назвала дату жеребьевки клубного чемпионата мира 2025 года.

Жеребьевка турнира состоится в Майами 5 декабря. Окончательный состав участников клубного чемпионата мира определится 30 ноября в финале Кубка Либертадорес, где сыграют «Атлетико Минейро и «Ботафого».

Клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля. Участие в турнире примут 32 команды.

Уже известно, что участие в турнире примут: «Интер Майами», «Манчестер Сити», «Челси», «Реал», «Бавария», «ПСЖ», «Интер», «Порту», «Бенфика», «Боруссия» Дортмунд, «Ювентус», «Атлетико», «Ред Булл Зальцбург», «Аль-Хилаль», «Урава Ред Даймондс» (Япония), «Аль-Айн» (ОАЭ), «Ульсан» (Южная Корея), «Аль-Ахли» (Египет), «Видад» (Марокко), «Эсперанс» (Тунис), «Мамелоди Сандаунс» (ЮАР), «Сиэтл», «Монтеррей», «Леон», «Пачука» (все – Мексика), «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе», «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс», «Окленд Сити» (Новая Зеландия).

Клубный ЧМ увяз в проблемах: игроки грозят забастовкой, ТВ и спонсоры не несут деньги

12 арен клубного ЧМ-2025 – в США. Где увидим топ-клубы?

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт ФИФА
logoБавария
logoБоруссия Дортмунд
logoПСЖ
logoИнтер
logoЧелси
logoвысшая лига Португалия
logoПорту
logoБенфика
logoЮвентус
logoФламенго
logoБотафого
logoФлуминенсе
logoПалмейрас
logoвысшая лига Бразилия
logoМанчестер Сити
logoвысшая лига Южная Корея
logoвысшая лига Япония
logoУрава Ред Даймондс
logoМЛС
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
logoлига 1 Франция
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoвысшая лига Аргентина
logoБока Хуниорс
logoРивер Плейт
logoФИФА
logoАтлетико Минейро
logoвысшая лига Египет
logoвысшая лига Мексика
logoКубок Либертадорес
logoРед Булл Зальцбург
logoПачука
logoАль-Ахли Каир
logoчемпионат мира среди клубов
logoвысшая лига ОАЭ
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Хилаль
Эсперанс
logoвысшая лига Тунис
logoвысшая лига Новая Зеландия
logoМонтеррей
logoЛеон
logoСиэтл Саундерс
logoвысшая лига ЮАР
logoМамелоди Сандаунс
logoУльсан Хендай
logoОкленд Сити
logoвысшая лига Марокко
logoВидад
logoАль-Айн
logoИнтер Майами
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