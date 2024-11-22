Данил Круговой: «Моя цель – поучаствовать в Евро-2028 со сборной России. Думаю, больше шансов, что на этот турнир нас допустят. Мне будет 30, еще ликвид»
Данил Круговой хочет сыграть на Евро-2028 со сборной России.
«У меня есть цель – принять участие в Евро-2028 со сборной России. Думаю, больше шансов, что на этот турнир нас допустят. Мне будет 30: еще подхожу, еще ликвид», – сказал защитник ЦСКА и сборной России.
Ранее стало известно, что сборная России не примет участия в отборочном этапе чемпионата мира-2026.
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