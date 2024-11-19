Распаковал новогодний подарок.

Данил Круговой нашел, как перехватить внимание после матча, где не провел ни минуты. Он во время игры против Сирии отметился только в интервью на «Матч ТВ», а вот после вышел в микст-зону таким.

Ворвался в кадр, когда журналисты говорили с президентом РФС Александром Дюковым – на вполне серьезном вопросе о том, пытался ли руководитель повлиять на главного тренера Валерия Карпина в вопросе игнора Артема Дзюбы.

Дюков понял, что все перед ним смотрят куда-то не туда, обернулся сам и увидел это.

Ничего не видящего из-за маски Кругового устранили сотрудники сборной.

Сам Данил, похоже, доволен эффектом. Выложил в телеграм-канале эмодзи с такой головой лошади.

Оказалось, что это его новогодний подарок от сборной России. Аккаунт сборной запостил видео со съемок специального ролика с распаковкой подарков.

Данилу явно зашло.

Он принес маску на стадион и надел после победы.

Ну что еще сказать: Круговой – конь. Теперь во всех смыслах.

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