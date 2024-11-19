Круговой – конь. Перфоманс дня в сборной
Распаковал новогодний подарок.
Данил Круговой нашел, как перехватить внимание после матча, где не провел ни минуты. Он во время игры против Сирии отметился только в интервью на «Матч ТВ», а вот после вышел в микст-зону таким.
Ворвался в кадр, когда журналисты говорили с президентом РФС Александром Дюковым – на вполне серьезном вопросе о том, пытался ли руководитель повлиять на главного тренера Валерия Карпина в вопросе игнора Артема Дзюбы.
Дюков понял, что все перед ним смотрят куда-то не туда, обернулся сам и увидел это.
Ничего не видящего из-за маски Кругового устранили сотрудники сборной.
Сам Данил, похоже, доволен эффектом. Выложил в телеграм-канале эмодзи с такой головой лошади.
Оказалось, что это его новогодний подарок от сборной России. Аккаунт сборной запостил видео со съемок специального ролика с распаковкой подарков.
Данилу явно зашло.
Он принес маску на стадион и надел после победы.
Ну что еще сказать: Круговой – конь. Теперь во всех смыслах.
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Дюков оглядывается, ожидая увидеть Дзюбу, но видит коня.
"Что?"
Где даёт Дюков интервью
Ай, где белый свет, алый да рассвет
Али есть тут Дюков, али его нет.