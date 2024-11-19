«Я прогнозировал победу со счетом 5:0 или 6:0, выиграли 6:0. Следующий соперник кто? Монголия?» Мостовой о матче России и Сирии

Александр Мостовой оценил победу сборной России над Сирией.

Команда Валерия Карпина выиграла товарищеский матч против сирийцев со счетом 4:0.

«Я прогнозировал победу со счетом 5:0 или 6:0, выиграли со счетом 6:0. Нет никакой разницы, с каким счетом сборная России победила Сирию. Сирийцы тоже могли забить, но попали в штангу. Следующий наш соперник кто? Монголия? Опять обыграем и все будут говорить, что у нас все замечательно и здорово. Особенно комментаторы (смеется).

Круговой сказал, что сирийцы на футболистов похожи, потому что некоторых даже бутсы с шипами железными есть , а у игроков Брунея все были пластиковые? Данил молодец, правильно сказал! (смеется). Потом статистику будем смотреть и за голову хвататься.

Мы сейчас все рекорды будем бить, забивая Брунею, Сирии , Таиланду и так далее. Единственное, меня смущает, что мы все матчи дома играем. Хотелось бы посмотреть, как наши сыграли бы с какой-нибудь хорошей сборной в гостях», – сказал бывший полузащитник сборной России.