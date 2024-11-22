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  • Карпин о том, что «Спартак» хочет Глебова: «Я, может, самолет хочу, но денег нет. Что значит «пересидел по уровню»? Он что, Месси?»
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Карпин о том, что «Спартак» хочет Глебова: «Я, может, самолет хочу, но денег нет. Что значит «пересидел по уровню»? Он что, Месси?»

Валерий Карпин высказался о ситуации с Данилом Глебовым.

Напомним, «Спартак» вел переговоры о возможном приобретении Глебова летом, но сделка не состоялась.

– Вам не кажется, что Глебов по своему уровню пересидел в «Ростове» и ему пора двигаться дальше – если не в «Спартак», то еще выше?

 – Что значит «пересидел по своему уровню»? Он что, Месси? Он сейчас в «Ростове». Какой у него будет следующий шаг, посмотрим. Если кто-нибудь захочет его подписать – окей.

– «Спартак» хочет.

 – Я тоже много чего хочу. Может, самолет хочу, но денег нет. Если это вопрос переговоров, значит, пускай разговаривают. У Глебова долгий контракт. Его перспективы – играть в «Ростове». Он же подписал договор.

– Вы будете за него рады, если он уйдет куда-нибудь на повышение?

 – Как тренер «Ростова» я не буду рад. Команда потеряет важного игрока. Но за него как за человека можно будет порадоваться, если его все устроит.

– На ваш взгляд, не потерял Глебов мотивацию после того, как его не продали в «Спартак»?

 – Я этого не заметил, – говорит Карпин.

– Со стороны кажется, что Данил стал менее ярким.

– По-моему, нет. Вы его видите в «Ростове». Если бы сейчас у команды были другие результаты, вы говорили бы, какой Глебов прекрасный. Результаты у нас не такие яркие – соответственно, все выглядят не так ярко. Но я не вижу проблем с его мотивацией, – сказал главный тренер «Ростова».

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoДанил Глебов
logoРостов
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
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