Миранчук, Тюкавин, Пиняев, Максименко, Батраков и Глебов – в старте России на игру с Сирией

Сборная России представила состав на товарищеский матч с Сирией.

Игра пройдет сегодня в Волгограде. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Главный тренер Валерий Карпин выпустит с первой минуты следующих футболистов:

– вратарь : Александр Максименко ;

– защитники : Илья Самошников , Александр Солдатенков, Максим Осипенко , Юрий Горшков;

– полузащитники : Даниил Фомин , Данил Глебов, Алексей Батраков, Алексей Миранчук, Сергей Пиняев;

– нападающий : Константин Тюкавин.

Товарищеский матч. Россия сыграет с Сирией. Онлайн-трансляция начнется в 19:30