Миранчук, Тюкавин, Пиняев, Максименко, Батраков и Глебов – в старте России на игру с Сирией
Сборная России представила состав на товарищеский матч с Сирией.
Игра пройдет сегодня в Волгограде. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Главный тренер Валерий Карпин выпустит с первой минуты следующих футболистов:
– вратарь: Александр Максименко;
– защитники: Илья Самошников, Александр Солдатенков, Максим Осипенко, Юрий Горшков;
– полузащитники: Даниил Фомин, Данил Глебов, Алексей Батраков, Алексей Миранчук, Сергей Пиняев;
– нападающий: Константин Тюкавин.
Товарищеский матч. Россия сыграет с Сирией. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал сборной России
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