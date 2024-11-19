Глебов о недопуске России к жеребьевке отбора ЧМ-2026: «Кто‑то думал, что нас допустят? Я расстроился, но не удивлен»
Данил Глебов высказался о недопуске России к отбору чемпионата мира.
Сообщалось, что сборная России не будет допущена к жеребьевке отбора ЧМ-2026.
– Как отреагировал на недопуск сборной к жеребьевке ЧМ‑2026?
– Честно, кто‑то думал, что нас допустят? Я надеялся. Конечно, расстроился, но не удивлен, – сказал полузащитник «Ростова» и сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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