Глебов о недопуске России к жеребьевке отбора ЧМ-2026: «Кто‑то думал, что нас допустят? Я расстроился, но не удивлен»

Данил Глебов высказался о недопуске России к отбору чемпионата мира.

Сообщалось, что сборная России не будет допущена к жеребьевке отбора ЧМ-2026 .

– Как отреагировал на недопуск сборной к жеребьевке ЧМ‑2026?

– Честно, кто‑то думал, что нас допустят? Я надеялся. Конечно, расстроился, но не удивлен, – сказал полузащитник «Ростова » и сборной России.