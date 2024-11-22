Глебов о 8-м месте «Ростова»: «Чувствуем, что можем добиваться большего. Хотим взять очки у ЦСКА» 

Данил Глебов высказался в преддверии матча «Ростова» с ЦСКА.

Игра 16-го тура Мир РПЛ пройдет в субботу в Москве.

«Понимаем, что будет непростой матч, но настроены на серьезную борьбу и хотим взять очки. У нас был непростой период, длинная серия без побед. Но в последнем туре мы победили «Химки» (3:1) и теперь намерены постепенно подниматься вверх по турнирной таблице.

Чувствуем, что можем добиваться большего. Главное, играть в свою игру и не допускать слишком много ошибок», – сказал капитан «Ростова ».

После 15 матчей дончане занимают в таблице 8-е место.