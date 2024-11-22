Глебов о 8-м месте «Ростова»: «Чувствуем, что можем добиваться большего. Хотим взять очки у ЦСКА»
Данил Глебов высказался в преддверии матча «Ростова» с ЦСКА.
Игра 16-го тура Мир РПЛ пройдет в субботу в Москве.
«Понимаем, что будет непростой матч, но настроены на серьезную борьбу и хотим взять очки. У нас был непростой период, длинная серия без побед. Но в последнем туре мы победили «Химки» (3:1) и теперь намерены постепенно подниматься вверх по турнирной таблице.
Чувствуем, что можем добиваться большего. Главное, играть в свою игру и не допускать слишком много ошибок», – сказал капитан «Ростова».
После 15 матчей дончане занимают в таблице 8-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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