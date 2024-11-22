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Ямаль не сыграет с «Сельтой». Флик подтвердил: «Нам нужно, чтобы он восстановился на 100%»

Ламин Ямаль не сыграет с «Сельтой».

Встреча 14-го тура Ла Лиги пройдет в субботу в Виго.

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик сообщил, что Ямаль не примет участия в игре из-за травмы.

17-летний вингер получил повреждение голеностопа в матче Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (5:2) 6 ноября.

«Нам нужно, чтобы он восстановился на 100%. Завтра он не сыграет. Это очень важный игрок, посмотрим, когда он сможет выйти на поле», – сказал Флик.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: El Chiringuito TV
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