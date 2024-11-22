Карпин назвал преимущества «Ростова» перед «Спартаком»: «Обстановка в команде и в клубе, люди. Это большая семья»
Валерий Карпин назвал преимущества «Ростова» в сравнении со «Спартаком».
– В какой период тренерской карьеры вы кайфовали от работы больше всего?
– Наверное, в «Ростове», если говорить о пребывании в какой-то команде.
– За счет чего там лучше, чем в «Спартаке», с которым вы брали серебро?
– Обстановка в команде и в клубе, люди. «Ростов» – это большая семья, – сказал главный тренер ростовчан и сборной России.
Карпин работал в «Спартаке» с 2008 по 2014 год в качестве гендиректора и главного тренера. «Ростов» он возглавляет с 2017 года (с перерывом на полгода в 2021 году).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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