Карпин назвал преимущества «Ростова» перед «Спартаком»: «Обстановка в команде и в клубе, люди. Это большая семья»

Валерий Карпин назвал преимущества «Ростова» в сравнении со «Спартаком».

– В какой период тренерской карьеры вы кайфовали от работы больше всего?

– Наверное, в «Ростове », если говорить о пребывании в какой-то команде.

– За счет чего там лучше, чем в «Спартаке», с которым вы брали серебро?

– Обстановка в команде и в клубе, люди. «Ростов» – это большая семья, – сказал главный тренер ростовчан и сборной России.

Карпин работал в «Спартаке» с 2008 по 2014 год в качестве гендиректора и главного тренера. «Ростов» он возглавляет с 2017 года (с перерывом на полгода в 2021 году).