Карпин о тренерской мечте: «Чтобы Россию вернули к официальным соревнованиям»

Валерий Карпин мечтает, чтобы Россию вернули к международным турнирам.

– Какая у вас тренерская мечта?

– Чтобы нас вернули к официальным соревнованиям, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова ».

Сборные России и российские клубы отстранили от международных соревнований в 2022 году.

Карпин об отношении к европейскому футболу в России: «Поменялся менталитет: люди думают, что «там» фантастика, а у нас все плохо. В 90-х никто ни перед кем не преклонялся»