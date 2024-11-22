Карпин о тренерской мечте: «Чтобы Россию вернули к официальным соревнованиям»
Валерий Карпин мечтает, чтобы Россию вернули к международным турнирам.
– Какая у вас тренерская мечта?
– Чтобы нас вернули к официальным соревнованиям, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».
Сборные России и российские клубы отстранили от международных соревнований в 2022 году.
Карпин об отношении к европейскому футболу в России: «Поменялся менталитет: люди думают, что «там» фантастика, а у нас все плохо. В 90-х никто ни перед кем не преклонялся»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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