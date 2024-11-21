Родри о Надале: «Величайший спортсмен всех времен, вероятно. Очень его люблю и благодарю за все»
Родри высказался о завершении карьеры Рафаэля Надаля.
«Поздравляю Рафу, он больше, чем легенда. Вероятно, он величайший спортсмен всех времен.
Человек, который служит примером того, как нужно вести себя на корте и за его пределами, чему бы вы ни посвятили себя. Я очень его люблю и благодарю за все», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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