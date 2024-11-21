Родри о Надале: «Величайший спортсмен всех времен, вероятно. Очень его люблю и благодарю за все»

Родри высказался о завершении карьеры Рафаэля Надаля.

«Поздравляю Рафу, он больше, чем легенда. Вероятно, он величайший спортсмен всех времен.

Человек, который служит примером того, как нужно вести себя на корте и за его пределами, чему бы вы ни посвятили себя. Я очень его люблю и благодарю за все», – сказал полузащитник «Манчестер Сити » и сборной Испании .

Чему нас научил Рафаэль Надаль