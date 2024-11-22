Валерий Карпин: «Не согласен с Мостовым – мы с ним не обыграем Бруней. Он даже в матче ветеранов не играет»
Валерий Карпин не согласен с тем, что он и Александр Мостовой обыграли бы Бруней.
15 ноября сборная России под руководством Карпина разгромила брунейцев (11:0) в товарищеском матче в Краснодаре.
Бывший партнер главного тренера национальной команды по «Спартаку» и «Сельте» Александр Мостовой высказался об уровне соперника так: «Я бы хет-трик оформил! Выпусти Онопко и Карпина – по дублю бы сделали».
– Не согласен! Мы не обыграем Бруней. Ни я, ни Мостовой. Он даже в матче ветеранов не играет. Утрировать можно, но это все не так.
– Но ведь понятно, о чем он говорит: уровень соперника не соответствует сборной России, поэтому вопрос – нужен ли такой соперник?
– Нужен, другого нет. Нам надо собираться, чтобы устраивать шоу или чтобы проводить матчи, которые идут в рейтинг ФИФА? – сказал Карпин.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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