Валерий Карпин: «Не согласен с Мостовым – мы с ним не обыграем Бруней. Он даже в матче ветеранов не играет»

Валерий Карпин не согласен с тем, что он и Александр Мостовой обыграли бы Бруней.

15 ноября сборная России под руководством Карпина разгромила брунейцев (11:0) в товарищеском матче в Краснодаре.

Бывший партнер главного тренера национальной команды по «Спартаку» и «Сельте» Александр Мостовой высказался об уровне соперника так: «Я бы хет-трик оформил! Выпусти Онопко и Карпина – по дублю бы сделали».

– Не согласен! Мы не обыграем Бруней . Ни я, ни Мостовой. Он даже в матче ветеранов не играет. Утрировать можно, но это все не так.

– Но ведь понятно, о чем он говорит: уровень соперника не соответствует сборной России, поэтому вопрос – нужен ли такой соперник?

– Нужен, другого нет. Нам надо собираться, чтобы устраивать шоу или чтобы проводить матчи, которые идут в рейтинг ФИФА? – сказал Карпин.