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«Ювентус» планирует продать Фаджоли в АПЛ. Агенты хавбека ведут дела Майну, Грилиша, Конате и Шоу

«Ювентус» хочет продать Николо Фаджоли в один из зарубежных клубов, в частности, в АПЛ.

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

У CAA Stellar, агентства, представляющего интересы хавбека, огромные связи в Англии. Оно, в частности, ведет дела Кобби Майну, Люка Шоу (оба – «Манчестер Юнайтед»), Джека Грилиша («Манчестер Сити») и Ибраима Конате («Ливерпуль»).

Зимой туринцы планируют арендовать как минимум одного защитника на замену травмированным Бремеру и Хуану Кабалю. Но если такой формат сделки не получится, то «Юве» готов продать Фаджоли. Также клубу нужен сменщик для форварда Душана Влаховича.

Ранее стало известно, что «Ювентус» согласен отпустить Фаджоли не менее чем за 25 млн евро.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
logoНиколо Фаджоли
logoКобби Майну
возможные трансферы
logoДжек Грилиш
logoпремьер-лига Англия
logoЛюк Шоу
logoИбраима Конате
logoсерия А Италия
logoЮвентус
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