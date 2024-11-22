«Ювентус» планирует продать Фаджоли в АПЛ. Агенты хавбека ведут дела Майну, Грилиша, Конате и Шоу

«Ювентус» хочет продать Николо Фаджоли в один из зарубежных клубов, в частности, в АПЛ.

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

У CAA Stellar, агентства, представляющего интересы хавбека, огромные связи в Англии. Оно, в частности, ведет дела Кобби Майну , Люка Шоу (оба – «Манчестер Юнайтед»), Джека Грилиша («Манчестер Сити») и Ибраима Конате («Ливерпуль»).

Зимой туринцы планируют арендовать как минимум одного защитника на замену травмированным Бремеру и Хуану Кабалю. Но если такой формат сделки не получится, то «Юве» готов продать Фаджоли. Также клубу нужен сменщик для форварда Душана Влаховича.

Ранее стало известно, что «Ювентус » согласен отпустить Фаджоли не менее чем за 25 млн евро.