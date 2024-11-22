«Ювентус» планирует продать Фаджоли в АПЛ. Агенты хавбека ведут дела Майну, Грилиша, Конате и Шоу
«Ювентус» хочет продать Николо Фаджоли в один из зарубежных клубов, в частности, в АПЛ.
Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.
У CAA Stellar, агентства, представляющего интересы хавбека, огромные связи в Англии. Оно, в частности, ведет дела Кобби Майну, Люка Шоу (оба – «Манчестер Юнайтед»), Джека Грилиша («Манчестер Сити») и Ибраима Конате («Ливерпуль»).
Зимой туринцы планируют арендовать как минимум одного защитника на замену травмированным Бремеру и Хуану Кабалю. Но если такой формат сделки не получится, то «Юве» готов продать Фаджоли. Также клубу нужен сменщик для форварда Душана Влаховича.
Ранее стало известно, что «Ювентус» согласен отпустить Фаджоли не менее чем за 25 млн евро.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости